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        'Kombinizin bakımı' adı altında dolandırıcılığa 2 gözaltı

        ÇORUM'da kendilerini kombi bakım servisi çalışanı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 21:24 Güncelleme: 22.05.2024 - 21:30
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        'Kombinizin bakımı' adı altında dolandırıcılığa 2 gözaltı
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        ÇORUM’da kendilerini kombi bakım servisi çalışanı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

        Telefonda vatandaşları 'Kombinizin servis bakımı geldi' diyerek arayan M.K. (31) ve M.S. (45), kendilerini yetkili servis elamanı olarak tanıttı. Şüpheliler, evlerine gittikleri vatandaşlardan kombilerinin bakımını yaptıkları gerekçesiyle para talep etti. Yanlarında para olmayan vatandaşlara ise ATM'den para çekmelerini istedi. Sözde kombi bakımının yapıldığı bir ev sahibinden ise 7 bin TL alındı.

        Durumundan şüphelenen vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine operasyon düzenleyen polis, kısa sürede şüphelilerin bulunduğu aracı tespit etti. İl dışından gelerek vatandaşları dolandıran M.K. ve M.S., Ankara yolu üzerinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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