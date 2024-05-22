Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da kombi bakımı bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı

        Çorum'da telefonda kendilerini yetkili servis elemanı olarak tanıttıkları kişiyi 7 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 13:39 Güncelleme: 22.05.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da kombi bakımı bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da telefonda kendilerini yetkili servis elemanı olarak tanıttıkları kişiyi 7 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, M.K. (31) ve M.S. (45), telefonda kendilerini bir markanın yetkili servisi olarak tanıttıkları N.K'ye (74) evindeki kombiye bakım yapmaları gerektiğini söyledi.

        N.K'yi bakıma ikna eden şüpheliler, eve giderek bir müddet kombi ile ilgilendikten sonra hizmet karşılığı olarak 7 bin lira talep etti.

        N.K'nin o kadar parasının olmadığını söylemesi üzerine 2 şüpheli, N.K. ve eşi Y.K'yi (71) bir ATM'ye götürerek, 7 bin lirasını aldı. Durumdan şüphelenen N.K'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların kullandığı aracı belirledi.

        Takip sonucu kentten ayrıldığı belirlenen araç, Ankara yolunda durduruldu. Araçta bulunan M.K. ve M.S. gözaltına alındı. Araçta bulunan 7 bin lira ise sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        İstanbul'un kaza raporu: Ölenlerin yüzde 38'i yaya!
        İstanbul'un kaza raporu: Ölenlerin yüzde 38'i yaya!
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Berberin cansız bedeni bulunmuştu! Dedikodu cinayeti!
        Berberin cansız bedeni bulunmuştu! Dedikodu cinayeti!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Meclis'te tasarruf tedbirleri artıyor
        Meclis'te tasarruf tedbirleri artıyor
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Doktorlara uyarı mektubu gitti! Sahtesine dikkat!
        Doktorlara uyarı mektubu gitti! Sahtesine dikkat!
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Polis soruşturması
        Polis soruşturması
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim

        Benzer Haberler

        Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
        Vali Dağlı, Mecitözü ilçesini ziyaret etti
        Vali Dağlı, Mecitözü ilçesini ziyaret etti
        Çorum'da üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı
        Çorum'da üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı
        Hititlerden kalma tarihi eserlerin Güney Kore'de sergilenmesi için protokol...
        Hititlerden kalma tarihi eserlerin Güney Kore'de sergilenmesi için protokol...
        DOKAP'tan Çorum'daki 8 tarımsal projeye 31 milyon 441 bin lira hibe desteği
        DOKAP'tan Çorum'daki 8 tarımsal projeye 31 milyon 441 bin lira hibe desteği
        Bayat'ta orman yangınlarıyla mücadele eğitimi yapıldı
        Bayat'ta orman yangınlarıyla mücadele eğitimi yapıldı