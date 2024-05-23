Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Sungurlu ilçesinde kayıp olarak aranan Dursun Çoruk, 19 Mayıs'ta Çağşak köyündeki dere yatağında çoban tarafından silahla başından vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Jandarma ekiplerince karakola götürülen cinayet zanlılarıyla ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Polis ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Çoruk'u farklı yerde öldürdükten sonra Çağşak köyündeki dere yatağına bıraktıkları iddiasıyla S.İ. (38), Ü.C. (46) ve A.Y. (41) gözaltına alındı.

Çorum'da kayıp olarak aranan kişinin dere yatağında silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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