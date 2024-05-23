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        Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

        Çorum'da kayıp olarak aranan kişinin dere yatağında silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:48
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        Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
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        Çorum'da kayıp olarak aranan kişinin dere yatağında silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

        Sungurlu ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan Dursun Çoruk'un (52) başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.

        Polis ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Çoruk'u farklı yerde öldürdükten sonra Çağşak köyündeki dere yatağına bıraktıkları iddiasıyla S.İ. (38), Ü.C. (46) ve A.Y. (41) gözaltına alındı.

        Jandarma ekiplerince karakola götürülen cinayet zanlılarıyla ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

        Sungurlu ilçesinde kayıp olarak aranan Dursun Çoruk, 19 Mayıs'ta Çağşak köyündeki dere yatağında çoban tarafından silahla başından vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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