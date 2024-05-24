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        Çorum'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum'da otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 08:59 Güncelleme: 24.05.2024 - 08:59
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        Çorum'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çorum’da otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

        Orhan D. idaresindeki 19 TS 407 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Sıklık mevkisinde Turan A'nın kullandığı 99-ZC-244 Azerbaycan plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafik, yolun Samsun istikametine bir müddet tek şeritten sağlandı.

        Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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