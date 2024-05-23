Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem

ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde Richter ölçeği göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali Zülkif Dağlı, deprem ile ilgili ilk tespitlere göre olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 17.57'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem nedeniyle paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Deprem sonrası açıklamada bulunan Çorum Valisi Zülkif Dağlı, "Mecitözü ilçemizde saat 17.57' de 4.4 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrasında ilk tespitlere göre olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketlerden korusun" dedi.