Boğazkale Kaymakamı Yıldız, muhtarlarla bir araya geldi
Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Emirler köyünde düzenlenen toplantıda, köylerde yürütülen çalışmalar ve köylerin talepleri değerlendirildi.
Toplantıya Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel de katıldı.
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