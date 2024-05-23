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        Boğazkale Kaymakamı Yıldız, muhtarlarla bir araya geldi

        Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:58 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:58
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        Boğazkale Kaymakamı Yıldız, muhtarlarla bir araya geldi
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        Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Emirler köyünde düzenlenen toplantıda, köylerde yürütülen çalışmalar ve köylerin talepleri değerlendirildi.

        Toplantıya Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel de katıldı.

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