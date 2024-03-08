Çorum Valisi Dağlı, ramazan öncesi asayiş çalışmalarını değerlendirdi

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kentte yaklaşan ramazan ve 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde huzur ve asayişi sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Dağlı, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca ramazan öncesi yapılan 16 şok uygulama ile 15 huzur uygulamasında 166 bin 831 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını, hakkında yakalama kararı bulunan 549 kişinin yakalandığını, kayıp ihbarı yapılan 26 kişinin bulunduğunu söyledi.

Dağlı, denetimlerde 71 ruhsatsız tabanca, 68 tüfek, 21 kurusıkı tabanca ve 1153 fişek ele geçirildiğini belirtti.

Trafik birimlerince 161 bin 207 aracın denetlendiğini aktaran Dağlı, abartılı egzoz, kural dışı modifiye ile sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanma gibi nedenlerden 634 aracın trafikten men edildiğini vurguladı.

Vali Dağlı, asayiş birimlerince yakalanan 7 DEAŞ üyesi hakkında adli işlem yapıldığını, 3 FETÖ üyesinin de tutuklandığını belirtti.

Kentte uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadıklarını vurgulayan Dağlı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan 10 şüphelinin tutuklandığını ifade etti.

Ramazana sayılı günler kaldığını hatırlatan Dağlı, şunları kaydetti:

"Dost, akraba ve komşularımızın yanı sıra ihtiyaç sahipleri, kimsesizler, yetimler, üniversite öğrencileri, ilimizde misafir ettiğimiz depremzedeler, aziz şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimizle bir araya gelerek ramazanın manevi huzurunu hep birlikte yaşayalım. Yanımızda iftarlık da getirerek ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrasına konuk olmayı, hayır dualarını almayı ihmal etmeyelim. Konuk olduğumuz evin ihtiyaçlarını yerinde görerek tespit etmeye, imkanlarımız ölçüsünde eksiklerini gidermeye gayret edelim. Ramazan ayı boyunca şahsen uygulamaya hassasiyet göstereceğim bu hususları başta kamu kurumlarımızın yöneticileri olmak üzere Çorumlu vatandaşlarımıza da özellikle tavsiye ediyorum. Başta Çorumlu hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin ramazan ayını kutluyorum."​​​​​​​