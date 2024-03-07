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        Çorum'da silahla 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

        Çorum'da 2 kişiyi tabanca ile yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 21:29 Güncelleme: 07.03.2024 - 21:32
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        Çorum'da silahla 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
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        Çorum’da 2 kişiyi tabanca ile yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'ndeki otoparkta tartıştığı S.D. ve Ö.Ö’yü tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ö.B. ve M.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılardan M.M, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen Ö.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Osmancık Caddesi'ndeki bir otoparkta 6 Mart’ta M.M, Ö.B. ve S.D. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda S.D. ve otoparkta bulunan Ö.Ö. tabanca ile ateş edilmesi sonucu yaralanmıştı. M.M. ve Ö.B, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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