Çorum'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişileri takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Aramalarda 220 gram uyuşturucu, 70 sentetik ecza hapı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin lira ele geçirildi.

Osmancık ilçesindeki operasyonda ise bir evin kenevir serası olarak kullanıldığı belirlendi.