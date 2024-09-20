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        Çorum'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:24 Güncelleme: 20.09.2024 - 16:24
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        Çorum'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişileri takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Aramalarda 220 gram uyuşturucu, 70 sentetik ecza hapı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin lira ele geçirildi.

        Osmancık ilçesindeki operasyonda ise bir evin kenevir serası olarak kullanıldığı belirlendi.

        Evdeki aramada 800 gram uyuşturucu, 60 kök Hint keneviri, 500 gram Hint keneviri tohumu, hassas terazi, ışıklandırma, fan, bitki ilacı gibi kenevir yetiştirme araçları bulundu.

        Operasyonlarda gözaltına alınan F.T, U.T, E.G, B.M. ve E.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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