Çorum'da polisten kaçmaya çalışan sürücü 20 kilometrelik kovalamacayla yakalandı

Çeşitli suçlardan toplam 79 bin 159 lira para cezası uygulanan sürücü, polis merkezine götürüldü. Araç ise trafikten menedildi.

Yaklaşık 20 kilometre süren takip sonrası sıkıştırılan aracın sürücüsü, kaçabilmek için kaldırıma çıkarak yoluna devam etmeye çalıştı. Lastikleri patlak halde kaçmaya devam eden araç, Çiftlik Mezarlığı önünde durduruldu.

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