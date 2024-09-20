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        Çorum'da polisten kaçmaya çalışan sürücü 20 kilometrelik kovalamacayla yakalandı

        Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan otomobil sürücüsü, 20 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 19:16 Güncelleme: 20.09.2024 - 19:21
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        Çorum'da polisten kaçmaya çalışan sürücü 20 kilometrelik kovalamacayla yakalandı
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        Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan otomobil sürücüsü, 20 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı.

        Buharaevler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde devriye görevi yapan yunus ekipleri, şüphe üzerine Bekir D.U. (33) yönetimindeki 19 PA 917 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        Ekiplerin ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı.

        Yaklaşık 20 kilometre süren takip sonrası sıkıştırılan aracın sürücüsü, kaçabilmek için kaldırıma çıkarak yoluna devam etmeye çalıştı. Lastikleri patlak halde kaçmaya devam eden araç, Çiftlik Mezarlığı önünde durduruldu.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan Bekir D.U'nun sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.

        Çeşitli suçlardan toplam 79 bin 159 lira para cezası uygulanan sürücü, polis merkezine götürüldü. Araç ise trafikten menedildi.

        Polis ekipleri, kovalamaca esnasında araçtan atılan malzemeleri bulmak için güzergahta arama başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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