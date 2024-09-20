Çorum'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı
Çorum'da bir kişi silahla vurularak yaralandı.
Çorum’da bir kişi silahla vurularak yaralandı.
İnönü Caddesi’nde bir otelin restoranında Mehmet Ç.Y. (29), Ümit K. (24) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Mehmet Ç.Y. başından silahla vurularak, Ümit K. ise darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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