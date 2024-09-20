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        Çorum'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

        Çorum'da bir kişi silahla vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 00:48 Güncelleme: 20.09.2024 - 00:50
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        Çorum'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı
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        Çorum’da bir kişi silahla vurularak yaralandı.

        İnönü Caddesi’nde bir otelin restoranında Mehmet Ç.Y. (29), Ümit K. (24) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Mehmet Ç.Y. başından silahla vurularak, Ümit K. ise darp sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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