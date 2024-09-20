Çorum'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İnönü Caddesi’nde bir otelin restoranında Mehmet Ç.Y. (29), Ümit K. (24) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

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