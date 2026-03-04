Canlı
        Çorum Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çorum'da konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Geçen günlerde (CHP Genel Başkanı) Özgür Özel gelmiş buraya, 'Treni biz getireceğiz' demiş. Biz (treni) yola çıkardık zaten. Allah'ın izniyle bunu da biz yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 21:11 Güncelleme:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çorum'da konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Geçen günlerde (CHP Genel Başkanı) Özgür Özel gelmiş buraya, 'Treni biz getireceğiz' demiş. Biz (treni) yola çıkardık zaten. Allah'ın izniyle bunu da biz yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Bakan Uraloğlu, Çorum'un Sungurlu ilçesinde katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, Ankara-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi "Delice-Çorum" etabı ile Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu projelerini incelediğini söyledi.

        Ankara'dan Çorum'a kadar olan araziye "iş makinesi ektiklerini" belirten Uraloğlu, "Çok şükür, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, AK Parti hükümetleri olarak ülkemizin her tarafına yatırım yapıyoruz, her tarafını ilmek ilmek dokuyoruz. 120 kilometre otoyol, 120 kilometre de hızlı demir yolundan bahsediyoruz. Binlerce iş makinesi, yaklaşık 5 bin de çalışan var." diye konuştu.

        Birlikte iftar yaptığı bir işçinin kendisine, "Buralardan ancak torunlarım geçer sanıyordum ama Allah ömür verirse ben de geçeceğim inşallah." dediğini aktaran Uraloğlu, "Başlamış olan bir işin yarısı bitmiş demektir. Biz de başladık ve başladığımız hiçbir işi yarım bırakmadık. Çorum'a, Kırıkkale'ye, Samsun'a büyük hizmetler yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yalnızca Delice-Çorum arasının değil, Ankara'nın Samsun'a, Karadeniz'e hızlı trenle bağlanacağının altını çizen Uraloğlu, "Samsun Limanı'nı Mersin Limanı'na bağlayacak hızlı tren hattından bahsediyoruz. Biz küçük düşünmüyoruz, büyük düşünüyoruz. Geçen günlerde (CHP Genel Başkanı) Özgür Özel gelmiş buraya, 'Treni biz getireceğiz' demiş. Biz (treni) yola çıkardık zaten. Allah'ın izniyle bunu da biz yapacağız. Onların hayal edemeyeceklerini biz hayal ettik ve onları da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhur İttifakı olarak Kırıkkale'mizle, Çorum'umuzla, Amasya'mızla, Samsun'umuzla hayata geçiriyoruz." açıklamasında bulundu.

        Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla yalnızca Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nın birbirine bağlanmayacağına dikkati çeken Uraloğlu, "Biz Çin'den çıkan, Londra'ya kadar giden orta koridor bağlantısından bahsediyoruz. Biz aynı şekilde Basra Körfezi'nden çıkıp Irak'tan, Gaziantep'ten, Kapıkule'den Avrupa'ya giden bir bağlantıdan konuşuyoruz. Bizim ufkumuz budur. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın ulaşımını inşa ediyoruz." diye konuştu.

        Uraloğlu, demir yolu inşasında çalışan işçilere emekleri için teşekkür etti.



