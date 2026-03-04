Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çorum'da demir yolu işçileriyle iftar yaptı:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Çin, Doğu Asya ve Hindistan'dan gelen yükleri Basra Körfezi'ndeki FAW Limanı üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kalkınma Yolu Projesi'nde de uluslararası işbirliği çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü daha da güçlendireceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 20:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çorum'da demir yolu işçileriyle iftar yaptı:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Çin, Doğu Asya ve Hindistan'dan gelen yükleri Basra Körfezi'ndeki FAW Limanı üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Kalkınma Yolu Projesi'nde de uluslararası işbirliği çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü daha da güçlendireceğiz." dedi.

        Uraloğlu, Ankara-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi "Delice-Çorum" etabında inceleme yaptıktan sonra işçilerle iftarda bir araya geldi.

        Uraloğlu, Sungurlu şantiyesinde düzenlenen iftar öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin ramazan ayını tebrik etti.

        Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gördüğünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde coğrafi konumun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demir yollarında yeni bir çağ başlattıklarına dikkati çeken Uraloğlu, 2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğunun 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren olmak üzere 13 bin 919 kilometreye yükseldiğini kaydetti.

        Ankara-Samsun hattının yanı sıra Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri hızlı tren hatları gibi çok önemli demir yolu projelerinin devam ettiğini, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı Projesi'nin de gündemde olduğunu dile getiren Uraloğlu, saatte 350 kilometre hıza ulaşan trenlerle Ankara-İstanbul arası seyahat süresinin 80 dakikaya ineceğini vurguladı.

        Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek Kuzey Çevre Demir Yolu Projesi'nin stratejik öneme sahip olduğunu anlatan Uraloğlu, 125 kilometre uzunluğundaki hattın Marmaray üzerindeki trafiği rahatlatacağını, İstanbul'un iki büyük havalimanının ilk kez demir yoluyla birbirine bağlanacağını söyledi.

        Projenin uluslararası arenada büyük ilgi gördüğünün altını çizen Uraloğlu, proje için Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, OPEC, Uluslararası Kalkınma Fonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasıyla ön mutabakata vardıklarını aktardı.

        Uraloğlu, "Toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak bu anlaşma, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi ünvanını da taşıyor. İhale ilanı geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandı. İhale sürecinin ardından bu yıl içinde yer teslimini yaparak inşaat çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu, 30 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacağız. Hiç şüphesiz bu hattımız, Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu taşımacılığında yeni bir çağ açacak." diye konuştu.

        Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı için geri sayıma başladıklarına dikkati çeken Uraloğlu, Bursa-Osmaneli kesimindeki 106 kilometrelik bölümde kazı, dolgu, tünel ve sanat yapılarını tamamladıklarını, üstyapı çalışmalarında yüzde 90 ilerleme sağladıklarını kaydetti.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla 2026'nın ikinci yarısında Bursa'yı Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren ağına bağlayacaklarını aktaran Uraloğlu, Bursa'dan Ankara'ya 2 saat 15 dakika, İstanbul'a ise 1 saat 15 dakikada ulaşmanın mümkün olacağını vurguladı.

        Bakan Uraloğlu, 2017 yılında hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı destekleyecek yeni hatları hayata geçirdiklerini belirterek, "Orta koridor üzerinden ülkemizde ikinci bir kapı açacak Zengezur Koridoru'nu destekleyen 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projemiz de başarıyla ilerliyor. Çin, Doğu Asya ve Hindistan'dan gelen yükleri Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Kalkınma Yolu Projesi'nde de uluslararası işbirliği çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü daha da güçlendireceğiz." değenlendirmesinde bulundu.

        Ankara-Samsun Demir Yolu Projesi'nin Türkiye'nin en önemli demir yolu projelerinden biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

        "Delice'den başlayarak Çorum, Merzifon'u da geçip Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice-Çorum kesimini 3 bin personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışarak hayata geçiriyoruz. Bugün itibarıyla bu etabımızdaki genel fiziki ilerlememiz yaklaşık yüzde 23 seviyesine ulaşmış durumdadır. Kazı çalışmalarında, 27,61 milyon metreküp kazı yaparak yüzde 87 gerçekleşme sağladık. 8 tünelde toplam 9 bin 507 metrede yaklaşık yüzde 19 ilerleme sağladık. 31 köprüden 13'ünde yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aç-kapa yapılarında, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 200 kilometre hıza uygun şekilde planlanan bu hattımız tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak ve Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakika olacak."

        Çorum-Samsun demir yolu hattının bu yıl yatırım programına alındığını, yapım ihalesinin de yıl içinde gerçekleştirilmesini planladıklarını bildiren Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası seyahat süresinin 2,5 saate ineceğini, yılda 12 milyon yolcu ile 14 milyon ton yük taşınacağını dile getirdi.

        Hattın tamamlanmasıyla ayrıca Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nın demir yolu ile birleşeceğini, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki yük trafiğinin hafifleyeceğini, Türkiye'nin küresel ticarette "lojistik süper güç" haline geleceğini vurgulayan Uraloğlu, "Tüm bu projelerimizle demir yolu ağımızı daha da güçlendiriyor, ülkemizi küresel lojistikte hak ettiği konuma taşıyoruz. Hep birlikte çalışarak bu yatırımları bir an önce milletimizin hizmetine sunacağız." dedi.

        Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu ve Delice-Çorum hızlı tren hattını havadan gözlemlediğini anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Artık sahada imalatlarımız şekillendi, yolumuzun önü açılmış oldu. Tabiri caizse tüneldeki ışık görünmeye başladı. Gayretli bir çalışma var. Mevsim şartları neye müsaade ediyorsa orada çalışıyoruz. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolunda yaklaşık 1000 iş makinesi ve yaklaşık 2 bin 500 işçi kardeşimizle çalışmalarımızı bütün güzergahta yürütüyoruz. Yani 120 kilometre otoyol, 120 kilometre demir yolunu görmüş olduk. İyi durumdayız, yolumuza devam ediyoruz. Çalışmalarımızı bitirdiğimizde ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacağız. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz."

        Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Devlet Demir Yolları Genel Müdürü Veysi Kurt da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu'ndan 'Süper Hızlı Tren' müjdesi; Ankara-İstanbul arası 80 da...
        Bakan Uraloğlu'ndan 'Süper Hızlı Tren' müjdesi; Ankara-İstanbul arası 80 da...
        Çorum'da dijital bağımlılık ve dijital detoks konulu program düzenlendi
        Çorum'da dijital bağımlılık ve dijital detoks konulu program düzenlendi
        Çorum'da 5 motosiklet sürücüsüne 266 bin lira ceza verildi
        Çorum'da 5 motosiklet sürücüsüne 266 bin lira ceza verildi
        Yeşilay İskilip Şubesi'nden Yeşilay Haftası ziyaretleri
        Yeşilay İskilip Şubesi'nden Yeşilay Haftası ziyaretleri
        Sungurlu'nun efeleri devler ligine koşuyor
        Sungurlu'nun efeleri devler ligine koşuyor
        Çorum Belediyesi standına Berlin'de yoğun ilgi
        Çorum Belediyesi standına Berlin'de yoğun ilgi