Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da dijital bağımlılık ve dijital detoks konulu program düzenlendi

        Çorum Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında dijital bağımlılık ve dijital detoks konulu program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 17:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da dijital bağımlılık ve dijital detoks konulu program düzenlendi

        Çorum Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında dijital bağımlılık ve dijital detoks konulu program gerçekleştirildi.

        Hitit Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin İletişim Ofisi, Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yeşilay Kulübü işbirliğinde "Genç Adımlar, Bağımsız Yarınlar" etkinliği gerçekleştirildi.

        Çorum Bilgi Koleji’nde düzenlenen programa 200’den fazla lise öğrencisi katıldı.

        Programda İskilip Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı ve Yeşilay Kulübü akademik danışmanı Öğr. Gör. Dr. Semra Söngüt, dijital bağımlılık ve dijital detoks konularında sunum yaptı. Dijital dünyanın beyin üzerindeki etkilerini anlatan Söngüt, dopamin döngüsü üzerinden dijital uyarıcıların doğal aktivitelerden alınan keyfi zamanla azaltabileceğini belirtti.

        Etkinlik sonunda görme alanları bulanıklaştırılmış "Bağımsızlık Gözlüğü" ile çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!

        Benzer Haberler

        Çorum'da 5 motosiklet sürücüsüne 266 bin lira ceza verildi
        Çorum'da 5 motosiklet sürücüsüne 266 bin lira ceza verildi
        Yeşilay İskilip Şubesi'nden Yeşilay Haftası ziyaretleri
        Yeşilay İskilip Şubesi'nden Yeşilay Haftası ziyaretleri
        Sungurlu'nun efeleri devler ligine koşuyor
        Sungurlu'nun efeleri devler ligine koşuyor
        Çorum Belediyesi standına Berlin'de yoğun ilgi
        Çorum Belediyesi standına Berlin'de yoğun ilgi
        Çorum'da köy okulu öğrencileri iftarda buluştu
        Çorum'da köy okulu öğrencileri iftarda buluştu
        Çorum'da darbedilip silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı
        Çorum'da darbedilip silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı