        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da darbedilip silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

        Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce darbedilip silahla vurulan A.E, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 03:29
        Çorum'da darbedilip silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

        Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce darbedilip silahla vurulan A.E, hastanede tedavi altına alındı.

        Fen Lisesi 3. Cadde'de bir kişinin silahla vurularak yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerince adının A.E. olduğu belirlenen yaralının vücuduna 2 kurşun isabet ettiği ve bir bacağında kırık olduğu tespit edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.E, ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

