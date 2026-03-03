AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Çorum'da "Vefa İftarı"nda konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Bu çalışmalarımızın varlığıyla, ettiğimiz dualarla, buradan elde ettiğimiz kararlılığımızla, cesaretimizle, tüm çalışmalarımızla Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçecek, o güçlü iradeyi, duruşu sahada, Allah'ın izniyle hep birlikte oluşturacağız." dedi.



Büyükgümüş, AK Parti Çorum İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Vefa İftarı" programında yaptığı konuşmada, teşkilatlar olarak misafir oldukları her bir hanede, iş yerinde sadece siyasi çalışma yapmadıklarını, aynı zamanda siyasi duruşu temsil ettiklerini söyledi.



Teşkilatçılığın fedakarca ve cesaretle davayı, mücadeleyi sahada temsil etme anlamına geldiğini belirten Büyükgümüş, şöyle devam etti:





"Yaptığımız tüm çalışmalar, yürüttüğümüz tüm faaliyetler sadece o işin kendisini yapmak için değildir. Sıktığımız her elde, zihnine misafir olduğumuz her kardeşimizin hanesinde, iş yerinde, milletimizle her buluşmamızda sadece o siyasi çalışmanın kendisini yerine getirmiyoruz. Aynı zamanda sözümüzle temsil ettiğimiz siyasi duruşumuzu halimizle, tavrımızla, duruşumuzla, yani 'hali bir dua' ile de temsil ediyoruz. İnşallah bu duaların bereketiyle odak çatımızda oluşturduğumuz sinerjiyle tüm faaliyetlerimizi geleceğe doğru daha da ileriye taşıyacağız. Bu çalışmalarımızın varlığıyla, ettiğimiz dualarla, buradan elde ettiğimiz kararlılığımızla, cesaretimizle, tüm çalışmalarımızla Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçecek, o güçlü iradeyi, duruşu sahada, Allah'ın izniyle hep birlikte oluşturacağız."



AK Parti olarak "niyetimiz, inancımız, yolumuz bir" diyerek yola çıktıklarını, gönül birliğiyle yürüyüşlerini sürdüreceklerini vurgulayan Büyükgümüş, "Dünyanın geldiği bu noktada hem mazlumlara umut olacak, milletimizin esenliğini, geleceğini teminat altına alacak irade Allah'ın izniyle bu sofralarda bir araya gelen ak davamızın geçmişten bugüne temsil ettiği duruştadır. İnanıyorum ki bu ramazan ayında hem dayanışma hem kardeşlik, tüm bunlarda ortaya koyduğumuz güçlü iradeyle çalışmalarımız daha da bereketlenecek, daha da ziyadeleşecek." ifadelerini kullandı.



AK Parti'ye şimdiye dek hizmet edenlere teşekkür eden Büyükgümüş, davalarının menziline her geçen gün daha aşkla, şevkle, daha bereketle ilerlemesi temennisinde bulundu.



İftar programına AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ile partililer katıldı.

