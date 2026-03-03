Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline eğitim verildi

        Çorum'da Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik iç kontrol sistemi eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 18:05 Güncelleme:
        Çorum'da Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline eğitim verildi

        Çorum'da Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik iç kontrol sistemi eğitimi gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, eğitim programında kamu kurumlarında iç kontrol sisteminin önemi, ilgili mevzuat çerçevesi, kurumsal risk yönetimi, süreç kontrol mekanizmaları, görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ile hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin ele alındığı bildirildi.

        İç kontrol sisteminin kurumsal performansa katkısı ve sürdürülebilir hizmet sunumundaki rolünün örnek uygulamalarla anlatıldığı aktarılan açıklamada, iç kontrolün yalnızca denetim mekanizması olmadığı, aynı zamanda kurumsal işleyişi güçlendiren ve riskleri önleyici bir yönetim aracı olduğu vurgulandı.


        Açıklamada, kurumsal kapasitenin artırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve etkin, verimli, şeffaf yönetim anlayışının güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği ifade edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        Altında düşüş
        Altında düşüş
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Rusya'dan nükleer uyarı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler

        Benzer Haberler

        Çorum'da hububat ekili arazide kontrol çalışmaları sürüyor
        Çorum'da hububat ekili arazide kontrol çalışmaları sürüyor
        Çorum'da balıkçı baba ve oğlu 100 kasa ücretsiz balık dağıttı
        Çorum'da balıkçı baba ve oğlu 100 kasa ücretsiz balık dağıttı
        Çorumlu şoförlerden Gazze'ye anlamlı destek
        Çorumlu şoförlerden Gazze'ye anlamlı destek
        Çorum'da 15 halı sahanın ihalesi yapıldı
        Çorum'da 15 halı sahanın ihalesi yapıldı
        Çorum İl Sağlık Müdürü Zehir, Kargı'da sağlık yatırımlarını inceledi
        Çorum İl Sağlık Müdürü Zehir, Kargı'da sağlık yatırımlarını inceledi
        Çomar Barajı'nda 2. etap çalışmaları sürüyor
        Çomar Barajı'nda 2. etap çalışmaları sürüyor