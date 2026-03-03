Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum İl Sağlık Müdürü Zehir, Kargı'da sağlık yatırımlarını inceledi

        Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Kargı ilçesinde devam eden sağlık yatırımlarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Zehir, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Anılcan Tahsin Karahan ve Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesini ziyaret etti.

        Ziyarette Başhekim Dr. İsmail Bayazit ve Hastane Müdürü Hüsnü Kılpelit, Zehir'e hasta yoğunluğu, teknik altyapı, hizmet kapasitesi ve ve verilen hizmetler hakkında bilgi verdi.

        Zehir, hastanedeki ameliyathanenin en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

