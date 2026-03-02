Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Çorum’da otomobilin devrildiği kazada sürücü yaralandı. Rıdvan A. idaresindeki 06 EN 715 plakalı otomobil, Akşemseddin Caddesinde yoldan çıkarak parka devrildi. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada parkta bulunan aydınlatma direği de zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.