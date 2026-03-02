Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum'da otomobilin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

        Giriş: 02.03.2026 - 23:11
        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum’da otomobilin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

        Rıdvan A. idaresindeki 06 EN 715 plakalı otomobil, Akşemseddin Caddesinde yoldan çıkarak parka devrildi.

        İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazada parkta bulunan aydınlatma direği de zarar gördü.

