        Vali Çalgan, Yeşilay yöneticilerini kabul etti

        Çorum Valisi Ali Çlagan, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil ve yöneticilerini kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Yeşilay Haftası dolayısıyla yapılan kabulde Cengil, Yeşilay’ın bağımlılık konusunda yürüttüğü farkındalık çalışmaları ve önleyici hizmetler hakkında bilgi verdi.

        Vali Çalgan, toplumu tehdit eden zararlı alışkanlıklarla kararlı şekilde mücadele edildiğini bildirdi.

        Yeşilay’ın verdiği mücadelenin toplumun sağlıklı geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Çalgan, bu çalışmaların hem bireylerin hem de ailelerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik değerli katkılar sunduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

