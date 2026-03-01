Çorum'da çıkan yangında 2 katlı ev, samanlık ve traktör yandı

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında ev, samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.



Hallı köyü Semüşler Mahallesi'nde Fazlı Akbal ve Nuriye Akbal'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine köye, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 katlı ev, bitişiğindeki samanlık ve park halindeki traktör kullanılamaz hale geldi.

