Çorum'da çıkan yangında 2 katlı ev, samanlık ve traktör yandı
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında ev, samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 01.03.2026 - 20:02 Güncelleme:
Hallı köyü Semüşler Mahallesi'nde Fazlı Akbal ve Nuriye Akbal'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 katlı ev, bitişiğindeki samanlık ve park halindeki traktör kullanılamaz hale geldi.
