        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da çıkan yangında 2 katlı ev, samanlık ve traktör yandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında ev, samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 20:02
        Çorum'da çıkan yangında 2 katlı ev, samanlık ve traktör yandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında ev, samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.

        Hallı köyü Semüşler Mahallesi'nde Fazlı Akbal ve Nuriye Akbal'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 katlı ev, bitişiğindeki samanlık ve park halindeki traktör kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

