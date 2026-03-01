Canlı
        Sungurlu Belediyesi vatandaşları iftarda ağırladı

        Sungurlu Belediyesi vatandaşları iftarda ağırladı

        Sungurlu Belediyesi vatandaşları iftarda ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 10:14
        Sungurlu Belediyesi vatandaşları iftarda ağırladı

        Sungurlu Belediyesi vatandaşları iftarda ağırladı.


        Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Mahmut Atalay Spor Salonu'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın bereketini ve kardeşlik ruhunu ilçe halkıyla paylaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.


        Belediye olarak hayata geçirilen projelerle Sungurlu’yu daha modern, daha yaşanabilir ve geleceğe güvenle bakan bir şehir haline getirmeye çalıştıklarını belirten Dere, "Yüce Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları ve tüm ibadetlerimizi kabul buyursun." dedi.


        Konuşmaların ardından vatandaşlar oruçlarını açtı.

        İftar programına MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, İskilip Kaymakamı Mutlu Köksal, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

