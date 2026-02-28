Çorum'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Çorum’un Kargı ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. F.C. (28) idaresindeki 34 TU 4234 plakalı otomobil, D100 kara yolu Beygircioğlu mevkisinde refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan A.C. (32), S.C. (37), H.C. (41) ve Z.C. (64) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

