Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Çorum'un Kargı ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 19:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Çorum’un Kargı ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        F.C. (28) idaresindeki 34 TU 4234 plakalı otomobil, D100 kara yolu Beygircioğlu mevkisinde refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan A.C. (32), S.C. (37), H.C. (41) ve Z.C. (64) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        Arakçi: Bu saldırılar cezasız kalmayacak
        Arakçi: Bu saldırılar cezasız kalmayacak
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Çorum'da 'tekne orucu' coşkusu: Yüzlerce çocuk aynı anda iftarını açtı
        Çorum'da 'tekne orucu' coşkusu: Yüzlerce çocuk aynı anda iftarını açtı
        Çorum'da "tekne orucu" tutan çocuklar birlikte iftar yaptı
        Çorum'da "tekne orucu" tutan çocuklar birlikte iftar yaptı
        Firari hükümlü metruk binada yakalandı
        Firari hükümlü metruk binada yakalandı
        Alaca'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
        Alaca'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
        Çorum'da polis ayakkabıları eskiyen iki çocuğa bot hediye etti
        Çorum'da polis ayakkabıları eskiyen iki çocuğa bot hediye etti
        Çorum'da panelvan araç yan yattı: 1 yaralı
        Çorum'da panelvan araç yan yattı: 1 yaralı