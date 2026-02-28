Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da "tekne orucu" tutan çocuklar birlikte iftar yaptı

        Çorum Belediyesince ramazan ayı dolayısıyla çocuklara yönelik "Tekne Orucu İftar Programı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Çorum'da "tekne orucu" tutan çocuklar birlikte iftar yaptı

        Çorum Belediyesince ramazan ayı dolayısıyla çocuklara yönelik "Tekne Orucu İftar Programı" düzenlendi.

        Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda, aileleriyle sahur yaptıktan sonra öğlene kadar "tekne orucu" tutan 6-10 yaş aralığındaki çocuklar, iftar sofrasında buluştu.

        Etkinlikte bir çocuğun öğle ezanı okumasıyla çocuklar oruçlarını açtı.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, burada yaptığı konuşmada, millete ve devlete faydalı nesiller yetiştirmek istediklerini söyledi.

        Ailenin çocuk eğitimindeki rolüne dikkati çeken Aşgın, "Çocuklarımızın ilk öğretmenleri anneleridir, babalarıdır çünkü her şey ailede başlar. Eğer bir çocuk topluma faydalı bir birey olarak hayata adım atacaksa, bunun arkasındaki asıl kahraman başta anneler olmak üzere ailelerimizdir. İstiyoruz ki evlatlarımız geçmişinden, tarihinden, dininden, değerlerinden güç alsın ve geleceği inşallah bu nesil böyle güzel, şefkatli ve merhametli bir şekilde inşa etsin." dedi.

        Tekne orucu uygulamasının yaygınlaşmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Aşgın, "Tekne orucunu ilk uygulayan il Çorum Belediyesi oldu. Bundan da gurur duyuyoruz. Birçok ilde tekne orucu iftarlarının düzenlendiğini görüyoruz." diye konuştu.

        İftar yaptıktan sonra dua eden çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterisi de sergilendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme
        YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"

        Benzer Haberler

        Firari hükümlü metruk binada yakalandı
        Firari hükümlü metruk binada yakalandı
        Alaca'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
        Alaca'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
        Çorum'da polis ayakkabıları eskiyen iki çocuğa bot hediye etti
        Çorum'da polis ayakkabıları eskiyen iki çocuğa bot hediye etti
        Çorum'da panelvan araç yan yattı: 1 yaralı
        Çorum'da panelvan araç yan yattı: 1 yaralı
        AK Parti Çorum İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
        AK Parti Çorum İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
        Çorum'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı
        Çorum'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı