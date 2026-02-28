Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        AK Parti Çorum İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı Davut Ak, "İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 14:14
        AK Parti Çorum İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı Davut Ak, "İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk." dedi.

        Ak, 28 Şubat postmodern darbe girişiminin 29. yılı dolayısıyla parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat'ın amaçları bakımından 27 Mayıs, 12 Eylül, 27 Nisan, 15 Temmuz ile birebir aynı şekilde darbe olduğunu söyledi.

        28 Şubat'ta siyasetin yanı sıra topluma da ağır bir darbe indirildiğini belirten Ak, "Sonuçlarının nesillerce sürmesi amaçlanan, hesaplı bir şekilde kurgulanmış bir darbedir. Bu ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusudur. Millet iradesine karşı tanklar yürütülmüş, seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümeti görevden el çektirilmiş, başta başörtülü kadınlar olmak üzere bu ülkenin mütedeyyin kesimlerine yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır." diye konuştu.

        AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarının altını çizen Ak, "İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk. Ancak son zamanlarda yine başörtüsü ve Anadolu'muzun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavrı gördükçe 28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak ediyoruz." diye konuştu.

        AK Parti iktidarı döneminde atılan demokratikleşme adımlarıyla hak ve özgürlükler noktasında ilerleme kaydedildiğini, ancak bazılarının bu ilerlemeye rağmen hala içinde "köhne" zihniyeti taşıdığını ifade eden Ak, şunları kaydetti:


        "Milli iradenin inşası noktasında demokrasi bilincinin, sivil iradenin, sandığın gücünün ne denli önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Bu fikirlerin karşısında duranlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti var diye şimdilik belli şeyleri söylemeye cesaret ve fırsat bulamıyor. Ancak ilk fırsatta neler yapabileceklerinin fragmanını her seferinde milletimize izletiyorlar. Bu zihniyetle mücadele biz AK Parti için bir demokrasi mücadelesidir; bir hak mücadelesidir; büyük Türkiye mücadelesidir."






