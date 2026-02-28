Çorum'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı

Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekiplerince yapılan aramada 10,9 gram uyuşturucu madde bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Günhan Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta yaptığı aramada, 10,9 gram uyuşturucu madde buldu. Araçta bulunan şüpheliler A.G. ve Z.D. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yapılan GBT sorgusunda, A.G'nin uyuşturucu madde kullanma suçundan hakkında arama kaydı bulunduğu belirlendi. İki şüpheli, işlemler için polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.