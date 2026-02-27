Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da "Hat, Tezhip ve Ebru Sergisi" açıldı

        Çorum Halk Eğitimi Merkezince Mevlid-i Nebi'nin 1500. yılı dolayısıyla "Hat, Tezhip ve Ebru Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 22:15
        Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, kursiyerler tarafından hazırlanan hat, tezhip ve ebru çalışmaları yer aldı.

        AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatcı, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin ramazan ayının manevi ikliminin hissedilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

        Etkinliklerin hem kültürel hem de manevi açıdan önemli olduğunu belirten Ahlatcı, "Bu yıl ramazan etkinliklerimiz, özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın ve sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda, Anadolu irfanına yakışır bir şekilde yapılıyor." dedi.

        Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da sergide yer alan eserlerin milletin manevi dünyasını ve inancını yansıttığını belirterek, şöyle konuştu:


        "Bugün sanatçıların ortaya koyduğu eserleri gördüğümüzde yüreğimizde hissediyoruz ki milletimizin kalbinde 7'den 70'e Allah sevgisi vardır. 7'den 70'e Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya büyük bir muhabbet, büyük bir sevgi vardır. Bir sanatçının tuvalinde, kağıdında, Allah’ı temsil eden bir lale, Efendimizi temsil eden bir gül, bir tarafta Kudüs olarak karşımıza çıkıyor. Allah'ın zikri sanatçılarımızın eserlerinde ortaya çıkıyor. Bu anlamda tüm sanatçılarımızı yürekten kutluyor, tebrik ediyorum."

        Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen etkinliklerin tüm okullarda aynı coşkuyla sürdüğünü ifade ederek, yapılan çalışmaların eğitim camiasında güçlü bir motivasyon oluşturduğunu kaydetti.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sadık Efe, serginin yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda değerlerin estetik bir dille ifade edildiği anlamlı bir çalışma olduğunu vurguladı.

        Usta öğreticiler ve kursiyerlerin emeğinin büyük önem taşıdığının altını çizen Efe, şunları kaydetti:

        "Bu sergi, usta öğretici ve öğretmenlerimizin seramikten çiniye, vitraydan hat sanatına, tezhipten ebruya kadar uzanan geniş bir yelpazede ortaya koyduğu, 50'nin üzerinde kıymetli çalışmalarla değerlerimizi estetik bir dilde ifade etme çabasının ürünüdür. Her bir eser, sabrın emeğe, emeğin güzelliğe dönüştüğü bir sürecin yansımasıdır."

        Konuşmaların ardından davetliler sergiyi gezdi.

        Sergi 1 Mart'a kadar gezilebilecek.

