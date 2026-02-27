Çorum'da "Tekne Orucu İftar Programı" düzenlenecek

Çorum'da çocuklara ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla Tekne Orucu İftar Programı yapılacak. Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-10 yaş arası çocuklara yönelik program, 28 Şubat Cumartesi günü saat 12.30'da Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ramazan kültürünün küçük yaşlarda sevdirilmesi ve paylaşma bilincinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte çocukların tekne orucu iftarında bir araya gelecek. Çocuklara ikramlarda bulunulacak programda eğlenceli çocuk etkinlikleri de yapılacak. Etkinliğe katılmak isteyen çocuklar, aileleri aracılığıyla Çorum Belediyesinin resmi web sayfasından kayıt yaptırabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.