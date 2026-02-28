Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da polis ayakkabıları eskiyen iki çocuğa bot hediye etti

        Çorum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda karşılaştıkları iki çocuğa bot hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 14:57
        Devriye görevi sırasında ayakkabılarının yetersiz olduğunu fark ettikleri iki çocuğu durduran polis ekipleri, ekip otosunda bulunan botları çocuklara kendi elleriyle giydirdi.

        Polisler ayrıca çocuklara harçlık da verdi.

        Çocuklar ise polis memuruna sarılarak teşekkür etti.

        Polis ekipleri, çocukların güvenli şekilde evlerine dönmesini sağladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

