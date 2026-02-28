Çorum'da polis ayakkabıları eskiyen iki çocuğa bot hediye etti
Çorum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda karşılaştıkları iki çocuğa bot hediye etti.
Devriye görevi sırasında ayakkabılarının yetersiz olduğunu fark ettikleri iki çocuğu durduran polis ekipleri, ekip otosunda bulunan botları çocuklara kendi elleriyle giydirdi.
Polisler ayrıca çocuklara harçlık da verdi.
Çocuklar ise polis memuruna sarılarak teşekkür etti.
Polis ekipleri, çocukların güvenli şekilde evlerine dönmesini sağladıktan sonra bölgeden ayrıldı.
