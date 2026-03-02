Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da 64 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

        Çorum'da, yakınlarının bir süredir haber alamadığı 64 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        Giriş: 02.03.2026 - 10:30
        Yurt dışında bulunan ve eşi Songül Şahin'den bir süredir haber alamayan kişi, durumu yakınlarına bildirdi.

        Mehmet Akif Ersoy 23. Sokak'taki eve giden akrabaları, Şahin'i evde yerde hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Songül Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        İlk incelemede vücudunda kesi ya da darp izine rastlanmayan Şahin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

