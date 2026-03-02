Çorum'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı iftar programı düzenlendi

Çorum'da Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla, kentteki liselerde öğrenim gören başarılı öğrenciler iftar programında ağırlandı.



Okulun uygulama otelinde düzenlenen programda Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Bölümü öğrencileri tasavvuf musikisi dinletisi sunulmasının ardından iftar gerçekleştirildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, programda yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla okullarda ramazan etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.



Bu kapsamda Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde iftar programı düzenlendiğini belirten Çağlar, programın, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hedefleri doğrultusunda toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.



Çağlar, "Erdemli insan yetiştirmeyi önceleyen Maarifin Kalbinde Ramazan etkinliklerine Çorum’daki ilgi ve alaka bizleri oldukça memnun etmektedir. Öğrencilerimizden, öğretmenlerimizden ve idarecilerimizden bu sürece gönüllü olarak desteklemelerini arzu ediyoruz. Okullarımızda yaptığımız önemli çalışmalar, sizlerin hem sosyal hem kültürel anlamda da gelişmenizi sağlamaktadır." dedi.



Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özcan Sökmen ise, öğrencilerin toplumsal değerlerle yetişmesinin önemine dikkati çekerek, "Ramazan ayının bizlere kazandırdığı sabır, merhamet ve paylaşma bilincini hayatınızın her alanında yaşatacağınıza yürekten inanıyorum. Unutmayın ki güçlü bir toplum, değerlerine sahip çıkan, birbirine kenetlenen bireylerle mümkündür." diye konuştu.

