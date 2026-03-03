Canlı
        Kargı'da ekmek fırınları denetlendi

        Kargı'da ekmek fırınları denetlendi

        Çorum'un Kargı ilçesindeki ekmek fırınları denetlendi.

        03.03.2026 - 11:41
        Kargı'da ekmek fırınları denetlendi

        Çorum'un Kargı ilçesindeki ekmek fırınları denetlendi.

        Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, ilçedeki ekmek fırınlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kargı Belediyesi zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimde fırınlar hijyen, üretim alanlarının uygunluğu, ekmek gramajları, ham madde muhafaza şartları ile etiket ve mevzuata uygunluk kriterleri bakımından incelendi.

        Mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere idari işlem uygulanırken, işletme sahiplerine bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

