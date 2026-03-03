Canlı
        Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi

        Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 30. haftasında Sungurlu Belediyespor, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yendi.

        Giriş: 03.03.2026 - 20:30
        İstanbul 50. Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu'nda oynanan maçı konuk ekip, 25-22, 25-23 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazandı.

        Bu galibiyetle Sungurlu Belediyespor, play-off turu final maçı oynamaya hak kazandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

