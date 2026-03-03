Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi

Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 30. haftasında Sungurlu Belediyespor, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yendi. İstanbul 50. Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu'nda oynanan maçı konuk ekip, 25-22, 25-23 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazandı. Bu galibiyetle Sungurlu Belediyespor, play-off turu final maçı oynamaya hak kazandı.

