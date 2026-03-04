Yeşilay İskilip Şubesi'nden Yeşilay Haftası ziyaretleri

Yeşilay İskilip İlçe Başkanı Fehmi Yağlı, 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakam Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci’yi ziyaret etti.



Şubeden yapılan yazılı açıklamaya göre Yeşilay heyeti, ziyaretlerde tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığına karşı ilçede yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.



Ziyaretlerde ayrıca, bağımlılıkla mücadelenin sadece belirli günlerle sınırlı kalmaması, yılın her gününe yayılan kararlı bir süreç olması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.



Açıklamada, toplumun tüm kesimlerinde bağımlılık bilincinin artırılmasının hedeflendiği belirtilerek "Özellikle çocukların ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için eğitim ve farkındalık çalışmaları önem taşıyor." ifadesine yer verildi.

