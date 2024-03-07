Çorum'da dilencilere yönelik operasyon

Çorum'a dilencilik yapmak amacıyla dışarıdan geldiği ve araçta barındıkları belirlenen kişiler hakkında polis ve zabıta ekiplerince işlem yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekiplerince yaklaşan ramazan ayı önce vatandaşların dini duygularını istismar etmek isteyen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Zabıta ve polis ekipleri, Hıdırlık Camisi çevresindeki boş arazide hafif ticari araçlarda barınan kişiler hakkında inceleme başlattı.

İncelemede, dilencilik yapmak için farklı illerden Çorum'a geldikleri belirlenen kişiler, ekiplerin gözetiminde şehir dışına çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, ramazan ayı öncesi kentteki dilenci sayısında artış gözlemlendiğini belirterek, "Zabıta ekiplerimiz, denetimlerini aralıksız sürdürmektedir. Çoğunluğu şehir dışından gelen dilencilere yönelik operasyonlarımız devam edecek. Halkımızdan da bu kişilere itibar etmemeleri ve para vermemeleri konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.