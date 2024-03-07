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        Çorum'da tüfekle 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde 3 kişiyi tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 14:21 Güncelleme: 07.03.2024 - 14:21
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        Çorum'da tüfekle 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde 3 kişiyi tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İskilip Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde tartıştığı M.A. ve A.B. ile olay yerinden geçen R.A'yı tüfekle ateş ederek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Çorum'un İskilip ilçesinde 5 Mart'ta M.A'ya ait İskilip Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde M.A, A.B. (28) ve M.A. (36) arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda M.A'nın tüfekle ateş etmesi üzerine A.B. ve M.A. ile bölgeden geçen R.A. (22) yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan zanlı yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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