Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Çorum'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Çorum'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hatice K. idaresindeki 19 TS 438 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Selçuk Caddesi ile Selçuk 2. Sokak'ın kesiştiği kavşakta, Celil A'nın kullandığı 19 RF 070 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Hatice K. ile aynı araçta bulunan Elçin K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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