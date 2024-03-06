Çorum'da hızarla bacağını kesen kişi yaralandı
Çorum'da bir kişi, odun keserken bacağını yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da bir kişi, odun keserken bacağını yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Eskikaradona köyünde yaşayan Bekir A. (40), evinin bahçesinde hızar motoru ile odun keserken bacağını yaraladı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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