Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da aranan 2 hükümlü yakalandı

        Çorum'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 16:34 Güncelleme: 06.03.2024 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da aranan 2 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Turhal İlamat ve İnfaz Bürosunca, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, görevi yaptırmamak için direnme, tefecilik yapmak suçlarından toplam 9 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası bulunan M. A. (48), polis ekiplerince Akkent Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

        Hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. ise polis kontrolleri esnasında Çorum Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Emirliği ekiplerince yakalandı.

        İki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı siyasi şantajcılık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı siyasi şantajcılık
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın

        Benzer Haberler

        Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Çorum'da hızarla bacağını kesen kişi yaralandı
        Çorum'da hızarla bacağını kesen kişi yaralandı
        Çorum'da 2 kişi silahla yaralandı
        Çorum'da 2 kişi silahla yaralandı
        Çorum'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Çorum'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Hitit Üniversitesinin "Bilim ve Teknoloji Festivali" 8 Mart'ta başlayacak
        Hitit Üniversitesinin "Bilim ve Teknoloji Festivali" 8 Mart'ta başlayacak
        Bayat Kaymakamı Söyler, gençlerle buluştu
        Bayat Kaymakamı Söyler, gençlerle buluştu