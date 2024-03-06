Çorum'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Turhal İlamat ve İnfaz Bürosunca, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, görevi yaptırmamak için direnme, tefecilik yapmak suçlarından toplam 9 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası bulunan M. A. (48), polis ekiplerince Akkent Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

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