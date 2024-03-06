Çorum'da 2 kişi silahla yaralandı

M.M. ve Ö.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.M, tabancayla ateş ederek S.D. ve otoparkta bulunan Ö.Ö'yü yaraladı.

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'ndeki bir otoparkta M.M, Ö.B. ve S.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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