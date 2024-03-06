Hitit Üniversitesinin "Bilim ve Teknoloji Festivali" 8 Mart'ta başlayacak

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, 8-9 Mart'ta düzenlenecek "Bilim ve Teknoloji Festivali" ile bir fikri olanı patentle, patenti de üreticiyle buluşturarak yerelde girişimcilik kültürünü geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Öztürk, Spor Bİlimleri Fakültesi Spor Salonu'nda düzenlenecek festivalin hazırlıklarını inceledi.

Öztürk, gazetecilere, Hitit Üniversitesinde ilk kez düzenlenecek festivale uluslararası kişi ve kuruluşların katılacağını söyledi.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın festivalin açılış törenine katılacağını belirten Öztürk, festivalde ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN gibi Türk savunma sanayi sektörünün öncü firmalarının da yer alacağını anlattı.

Festivali 10 bin civarında lise ve üniversite öğrencisinin ziyaret etmesini planladıklarını aktaran Öztürk, festivalde öğrencilerle sanayicilerin, müteşebbislerin bir araya geleceğini dile getirdi.

Öztürk, fikir yarışmaları, görsel ve sanatsal etkinliklerin sahneleneceği festivalde sanayicilerin söyleşilerle öğrencilere yeni ufuklar kazandıracağını ifade ederek, "Türkiye'nin TEKNOFEST'ler ve diğer alanlarda yaptığı kariyer fuarlarının bir birikimi olarak Çorum'da ilk defa Hitit Üniversitesinin çatısı altında gerçekleştirecek." dedi.

Festivali gelecek yıllarda sürdürmek istediklerini belirten Öztürk, teknolojiye ilgi duyan herkesi festivale davet etti.

Öztürk, "Yerelde girişimcilik kültürünün üretken kültürle, araştırma geliştirmenin girişimci kültürüyle buluşmasını, yani fikri olanı patentle, patenti de üreticiyle buluşturmak istiyoruz. Bu zinciri tamamlamak adına kimin fikri, projesi varsa, lise çağındaki öğrenciden sanayideki müteşebbise, fikri olup sermaye ya da uzmanını bulamayana kadar herkesi araştırma geliştirme yapmak üzere üniversitemizde birleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Gençlere, müteşebbislere fikirlerinin değerlendirileceği bir alan oluşturduklarının altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:

"Fikri olana proje yapma kültürünü alıştırmamız gerekiyor. Proje kültürü olanların da bir şekliyle müteşebbisle buluşmasını sağlamamız gerekiyor. Bir çığır açıldı Türkiye'de. KAAN'ımız yükseldi, ilk uçuşunu yaptı. TEKNOFEST ile teknoloji nesli geliyor. Türkiye genel anlamda büyük heyecanla kaplandı. Peki yerelde, illerde ne yapacağız? Her şehirde bir üniversite varsa, her üniversite o şehrin rengini, tadını daha da artırır. Dolayısıyla biz de Çorum'a bu tadı, bu rengi getirmeye çalışacağız."