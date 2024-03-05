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        Osmancık Belediyesinden emeklilere su ücretlerinde yüzde 40 indirim

        Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ilçedeki emeklilerin su faturalarında yüzde 40 indirim yapacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 16:45 Güncelleme: 05.03.2024 - 16:45
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        Osmancık Belediyesinden emeklilere su ücretlerinde yüzde 40 indirim
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        Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ilçedeki emeklilerin su faturalarında yüzde 40 indirim yapacaklarını bildirdi.

        Gelgör, yaptığı yazılı açıklamada, indirim kararının Osmancık Belediyesinin mart ayı meclis toplantısında kabul edildiğini belirtti.

        Osmancık Belediyesi olarak bölgede en ucuz su hizmeti veren belediye olduklarını ifade eden Gelgör, şunları kaydetti:

        "2019 yılında içme suyunda yüzde 25 oranında indirim uygulamıştık. Pandemi sürecinde de her haneye ücretsiz su desteği sağladık. 2019'dan bugüne kadar suya hiç zam yapmadık. İlçemizde 1 metreküp içme suyu bir pet şişe sudan daha ucuz. Şimdi emeklilere destek olmak amacıyla yüzde 40 indirim kararı aldık. Emeklilerimizin ihtiyacını, ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak indirim kararı aldık. Belediye Meclisimiz, MHP grubunun önergesiyle görüşülen yüzde 40 indirimi onayladı. Emekli vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

        Gelgör, engelli vatandaşlarla şehit aileleri ve gazilere de beş yıldır su ücretlerinde yüzde 50 indirim uygulandığını aktardı.

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