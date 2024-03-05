Çorum'dan kısa kısa

Çorum'da polis ekiplerince yapılan kontrollerde 3 tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde devriye görevi yaptıkları sırada silah sesi üzerine asker eğlencesi düzenlenen alana yönelen polis ekiplerince yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve mermi ele geçirildi.

Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde yunus ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca bulundu.

İnönü Caddesi Tuzcular Kavşağı'nda da usulsüz çakar kullandığı gerekçesiyle durdurulan araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ruhsatsız silah taşıdığı belirlenen 4 kişi, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

- Ehliyetsiz sürücü polis kovalamacasıyla yakalandı

Çorum’da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

A.K. idaresindeki 34 DKT 53 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Mimar Sinan Mahallesi Sanayi Sitesi 17. Cadde'de çöp konteynerine çarpan otomobil trafik ekiplerince önü kesilerek durduruldu.

Ehliyetsiz olduğu için kaçtığı belirlenen sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, ehliyetsiz araç kullanmak ve "dur" ikazına uymamaktan 31 bin 162 lira idari para cezası uygulandı.

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