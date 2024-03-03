Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum-Ankara kara yolunda bozulan otomobil bekçilerin yardımıyla çekildi

        Çorum-Ankara kara yolunun orta şeridinde bozularak yol ortasında kalan otomobil, gece bekçilerince kenara çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 22:57 Güncelleme: 03.03.2024 - 23:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum-Ankara kara yolunda bozulan otomobil bekçilerin yardımıyla çekildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum-Ankara kara yolunun orta şeridinde bozularak yol ortasında kalan otomobil, gece bekçilerince kenara çekildi.

        Ali Keleş'in kullandığı 06 HF 219 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu Devlet Hastanesi Kavşağı'nda arıza yaparak, yol ortasında kaldı.

        Bu sırada başka bir trafik kazasından dönen trafik polisleri ile gece bekçileri, araca müdahale etti.

        Trafik polisleri yolda güvenlik önlemi alırken, bekçiler de iterek aracı yol kenarına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dolmabahçe Aslanı!
        Dolmabahçe Aslanı!
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        Apartman boşluğuna düştü! Yanmaktan saniyelerle kurtuldu
        Apartman boşluğuna düştü! Yanmaktan saniyelerle kurtuldu
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Rusya petrol üretim ve ihracatında kısıntıya gidecek
        Rusya petrol üretim ve ihracatında kısıntıya gidecek
        Santos'tan penaltı isyanı!
        Santos'tan penaltı isyanı!
        "Futbol adına bir şey yok"
        "Futbol adına bir şey yok"
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar

        Benzer Haberler

        Çorum FK-Bandırmaspor maçının ardından
        Çorum FK-Bandırmaspor maçının ardından
        Çorum FK - Bandırmaspor: 0-0
        Çorum FK - Bandırmaspor: 0-0
        Çorum'da 2 otomobilin kazası kameralara yansıdı
        Çorum'da 2 otomobilin kazası kameralara yansıdı
        Oğuzlar'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" etkinliği
        Oğuzlar'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" etkinliği
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Çorum'da nefes borusuna simit kaçan genç kız yoğun bakıma alındı
        Çorum'da nefes borusuna simit kaçan genç kız yoğun bakıma alındı