Çorum-Ankara kara yolunda bozulan otomobil bekçilerin yardımıyla çekildi

Bu sırada başka bir trafik kazasından dönen trafik polisleri ile gece bekçileri, araca müdahale etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.