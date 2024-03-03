Oğuzlar'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" etkinliği
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Gençlik Merkezince çocuklara yönelik eğlence programı düzenlendi.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Gençlik Merkezince çocuklara yönelik eğlence programı düzenlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığının "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte Oğuzlar Gençlik Merkezi gönüllüleri, çocukların yüzlerini boyadı.
Oğuzlar Millet Bahçesi'ndeki etkinlikte çuval yarışı, denge oyunu, dart, sandalye kapmaca oyunlarının yanı sıra çeşitli zeka oyunları oynayan öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi.
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