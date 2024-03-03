Çorum'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
Çorum'un Osmancık ilçesinde yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Çorum'un Osmancık ilçesinde yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Öbektaş köyünde Ahmet Akkuşer'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Osmancık Belediyesi ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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