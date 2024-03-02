Ortaköy Kaymakamı Yampal'dan Aşdağul Beldesi'ne ziyaret
Ortaköy Kaymakamı Burak Dilaver Yampal, Aşadğul Beldesi'ni ziyaret etti.
Ortaköy Kaymakamı Burak Dilaver Yampal, Aşadğul Beldesi'ni ziyaret etti.
Yampal, Aşdağul Belediyesinde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti.
Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Yampal, ayrıca vatandaşların sorularını yanıtladı.
Ziyarette Yampal'a Ortaköy İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Eselik, İlçe Emniyet Amiri Yunus Emre Çetinkaya ve İlçe Müftüsü Mustafa Tarık Koca eşlik etti.
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