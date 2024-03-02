Ahlatcı Çorum FK, yarın Teksüt Bandırmaspor'u konuk edecek

Bu sezon ligde çıktığı 25 maçta 11 galibiyet ile 5 beraberlik alarak 38 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, evinde alacağı 3 puanla play-off potasına girmeyi hedefliyor.

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