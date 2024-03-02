Ahlatcı Çorum FK, yarın Teksüt Bandırmaspor'u konuk edecek
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Bandırmaspor karşısında forma giyemeyecek.
Bu sezon ligde çıktığı 25 maçta 11 galibiyet ile 5 beraberlik alarak 38 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, evinde alacağı 3 puanla play-off potasına girmeyi hedefliyor.
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