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        Çorum Sağlık Müdürlüğünden "obezite" uyarısı

        İnsan vücudunda aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanan obeziteden korunmak için sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi ve fiziksel aktivitenin ihmal edilmemesi gerektiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:58 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:58
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        Çorum Sağlık Müdürlüğünden "obezite" uyarısı
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        İnsan vücudunda aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanan obeziteden korunmak için sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi ve fiziksel aktivitenin ihmal edilmemesi gerektiği bildirildi.

        Çorum İl Sağlık Müdürlüğünden Dünya Obezite Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, obezitenin tüketilen ile harcanın kalori arasındaki dengesizlikten kaynaklandığı vurgulandı.

        Obezitenin, vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünmesi ile hesaplanan beden kütle indeksinin 30'un üzerinde olmasıyla tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Fazla kiloluluk ve obezitenin nedenlerinin birçoğu önlenebilir durumlardır. Temel nedeni ise tüketilen ve harcanan kalori arasındaki dengesizliktir. Fazla kilolu veya obez olmak hipertansiyon, hiperlipidemi, kalp-damar hastalıkları, inme, tip 2 diyabet, bazı kanser türleri, kas-eklem hastalıkları ve solunum sistemi hastalıkları gibi pek çok hastalık için riski arttırır. Obezite ile etkin mücadelede için yani obezite ve komplikasyonlarının meydana gelmemesi için uğraşmak esastır." ifadelerine yer verildi.

        Dünya Obezite Günü aracılığıyla obeziteye dikkati çekildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Obeziteden korunma ve obezite ile mücadelede en önemli iki unsur sağlıklı beslenmek ve fiziksel aktivitenin arttırılmasıdır. Sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenmenin yanı sıra aktif bir yaşam için arttırılmış fiziksel aktivite düzeyine dayalıdır. Obezite de dahil, beslenme ile ilişikli kronik hastalıkların gelişimini önlemek için sağlıklı beslenme kültürünün edinilmesi önemlidir."

        Obezitenin tedavi edilmediği takdirde yan etkileri ile yaşam süresini kısaltan bir hastalık olduğuna dikkati çekilen açıklamada, obezite tedavisinde ise tıbbi beslenme, egzersiz, davranış değişikliği, ilaç ve cerrahi tedavi yöntemleri uygulandığı aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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