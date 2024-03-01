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        Çorum'da yolcu otobüsleri denetlendi

        Çorum'da polis ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüslerinde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 13:24 Güncelleme: 01.03.2024 - 13:24
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        Çorum'da yolcu otobüsleri denetlendi
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        Çorum’da polis ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüslerinde denetim yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Çorum Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali trafik noktasında otogardan çıkış yapan otobüsleri denetledi.

        Yolcuları emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendiren ekipler, olası kaza esnasında ölüm ve yaralanmaların çoğunlukla emniyet kemeri kullanmamaktan kaynaklandığını hatırlattı.

        Ekipler ayrıca, otobüs sürücülerini de uykusuz ve yorgun şekilde araç kullanmamaları, seyir esnasında cep telefonu kullanmamaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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